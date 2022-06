Al via con la prova di Italiano la Maturità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via con la prova di Italiano gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado per oltre 500mila studenti italiani. Secondo i primi dati elaborati, ha ottenuto l’ammissione alla Maturità il 96,2% delle candidate e dei candidati. “La Maturità prende il via – ha scritto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – voglio ribadire il mio messaggio di incoraggiamento alle studentesse e agli studenti: l’esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità”. Maturità 2022, per la prova di Italiano scelti Pascoli, Verga, Segre e Parisi La prima prova scritta, Italiano, è predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via con ladigli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado per oltre 500mila studenti italiani. Secondo i primi dati elaborati, ha ottenuto l’ammissione allail 96,2% delle candidate e dei candidati. “Laprende il via – ha scritto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – voglio ribadire il mio messaggio di incoraggiamento alle studentesse e agli studenti: l’esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità”.2022, per ladiscelti Pascoli, Verga, Segre e Parisi La primascritta,, è predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati sono ...

