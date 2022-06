Ucraina: Draghi, 'solo pace concordata può essere duratura' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "solo una pace concordata e non subita può essere duratura". Così il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "unae non subita può". Così il premier Mario, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno.

