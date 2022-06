Spazi da non perdere, a Genova una biblioteca di quartiere (Di martedì 21 giugno 2022) In questo contesto si inserisce l'iniziativa del progetto "Io vivo qui", che vede i libri come filo conduttore delle attività dedicate a tutta la comunità educante.www.conmagazine.it 21 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) In questo contesto si inserisce l'iniziativa del progetto "Io vivo qui", che vede i libri come filo conduttore delle attività dedicate a tutta la comunità educante.www.conmagazine.it 21 giugno 2022

Pubblicità

callmeDISAGIO : @ecconeunaltro No comunque cioè a parte tutto parlagliene in maniera tranquilli. Tutt* abbiamo bisogno dei nostri s… - Affaritaliani : Spazi da non perdere, a Genova una biblioteca di quartiere - Mariate48641882 : RT @lastoriadioggi: le attività della Banda Koch si spostarono a Milano nella sede di Villa Fossati, nota anche come Villa Triste, e dove s… - EFuksas : RT @ReviewItalian: Raccontare le città significa raccontarne gli spazi, gli squarci, le porte, fisiche e non. Oggi, con @EFuksas, osserviam… - AngeloGuarnier2 : @adelestancati @crucant @SalaLettura @AlmiraUva @Am_Paglia @amanfredi1967 @marionoia611 @salutiawilli… -