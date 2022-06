Putin annuncia l’arrivo del super missile Sarmat (Di martedì 21 giugno 2022) Entro la fine dell’anno entrerà in servizio di combattimento il primo missile intercontinentale russo “Sarmat”. Ad annunciarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin, in una cerimonia per i giovani cadetti delle accademia militari. Il primo missile intercontinentale Sarmat sarà pronto al combattimento entro fine anno Oltre alle nuove armi che sono già state testate sul campo di battaglia, in particolare durante la guerra in Ucraina, “le forze armate russe hanno già iniziato a ricevere sistemi per la difesa aerea S-500 e sistemi di difesa missilistica che non hanno eguali al mondo”, ha affermato Putin. “I missili pesanti balistici intercontinentali Sarmat – ha aggiunto il presidente russo – sono stati testati con successo. Il primo di questi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Entro la fine dell’anno entrerà in servizio di combattimento il primointercontinentale russo “”. Adrlo è stato il presidente russo, Vladimir, in una cerimonia per i giovani cadetti delle accademia militari. Il primointercontinentalesarà pronto al combattimento entro fine anno Oltre alle nuove armi che sono già state testate sul campo di battaglia, in particolare durante la guerra in Ucraina, “le forze armate russe hanno già iniziato a ricevere sistemi per la difesa aerea S-500 e sistemi di difesa missilistica che non hanno eguali al mondo”, ha affermato. “I missili pesanti balistici intercontinentali– ha aggiunto il presidente russo – sono stati testati con successo. Il primo di questi ...

