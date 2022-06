PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Lui stesso ha detto…” (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del PSG non ha mai avuto dubbi sulla permanenza di Mbappé. Al-Khelaifi si è soffermato anche sulla Superlega e sul Real Madrid Leggi su mediagol (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del PSG non ha mai avuto dubbi sulla permanenza di. Al-si è soffermato anche sullae sul

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Non c’è mai stato nulla” - Mediagol : PSG, Al-Khelaifi: “Superlega già morta. Mbappé-Real Madrid? Non c’è mai stato nulla” - sportli26181512 : Psg, Al-Khelaifi: 'Basta con i nomi appariscenti. Scelto il prossimo allenatore': Il presidente sul mercato del clu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega è morta, il Real ha vinto la Champions ma non vuole giocarla' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega è morta, il Real ha vinto la Champions ma non vuole giocarla' -