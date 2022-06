Non va il login alla mail Outlook: “Sono necessarie le credenziali” (Di martedì 21 giugno 2022) Iniziano ad essere abbastanza diffusi i problemi riscontrati dagli utenti con il login alla mail Outlook, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 21 giugno. A quanto pare, infatti, si tratta di un disservizio più diffuso rispetto a quello che ho avuto modo di esaminare alcune settimane fa sul nostro magazine, quando mi Sono concentrato in modo specifico su coloro che si ritrovano con un indirizzo Gmail. In quel caso, infatti, c’era una procedura da seguire, mentre qui a tanti utenti appare il messaggio “Sono necessarie le credenziali”. Problemi con il login alla mail Outlook, dopo l’apparizione dello strano messaggio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Iniziano ad essere abbastanza diffusi i problemi riscontrati dagli utenti con il, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 21 giugno. A quanto pare, infatti, si tratta di un disservizio più diffuso rispetto a quello che ho avuto modo di esaminare alcune settimane fa sul nostro magazine, quando miconcentrato in modo specifico su coloro che si ritrovano con un indirizzo G. In quel caso, infatti, c’era una procedura da seguire, mentre qui a tanti utenti appare il messaggio “le”. Problemi con il, dopo l’apparizione dello strano messaggio ...

