L'ipotesi del malore e il giallo della frenata mancante: l'inchiesta sulla morte di Massimo Bochicchio

La procura di Roma apre un'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Massimo Bochicchio. Dopo l'incidente di domenica mattina in via Salaria, quando la due ruote del Madoff dell'Aniene si è schiantata contro un muro, molti punti sono ancora da chiarire. Il primo è quello del riconoscimento del corpo. Il fratello non ha infatti dichiarato con certezza che il cadavere carbonizzato fosse quello di Bochicchio. Si dovrà effettuare quindi l'esame del Dna, anche se il braccialetto elettronico presente sulla caviglia della vittima (il broker era agli arresti domiciliari e aveva ottenuto un permesso speciale per una visita dal suo medico curante per il diabete) lascia pochi dubbi sul tema. Intanto i pm valutano anche l'ipotesi del suicidio.

