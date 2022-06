Kaliningrad, le sanzioni della Lituania e le minacce di Mosca: cresce la tensione nel cuore dell’Europa con la crisi dell’exclave russa (Di martedì 21 giugno 2022) Un milione di abitanti in poco più di 15 mila chilometri quadrati. Da un lato il mar Baltico, dall’altro i confini con due paesi dell’Unione europea e membri della Nato: Polonia e Lituania. Kaliningrad è un’exclave russa, un territorio appartenente alla Federazione ma totalmente staccato dallo stesso, siamo a oltre 400 chilometri di distanza dai confini della “madrepatria”. E nonostante altrettanto distante sia l’Ucraina i venti di guerra a Kaliningrad soffiano con grande intensità. La mossa lituana – La scintilla è stata la mossa a sorpresa della Lituania di applicare le sanzioni europee e bloccare molti treni merci che dalla Russia raggiungono l’exclave. Una decisione di certo non irrilevante, considerando il potere di fuoco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Un milione di abitanti in poco più di 15 mila chilometri quadrati. Da un lato il mar Baltico, dall’altro i confini con due paesi dell’Unione europea e membriNato: Polonia eè un’exclave, un territorio appartenente alla Federazione ma totalmente staccato dallo stesso, siamo a oltre 400 chilometri di distanza dai confini“madrepatria”. E nonostante altrettanto distante sia l’Ucraina i venti di guerra asoffiano con grande intensità. La mossa lituana – La scintilla è stata la mossa a sorpresadi applicare leeuropee e bloccare molti treni merci che dalla Russia raggiungono l’exclave. Una decisione di certo non irrilevante, considerando il potere di fuoco ...

