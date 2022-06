Fedez vince il Telegatto | ecco perché

(Di martedì 21 giugno 2022) Nuovo premio perPeriodo intenso questo per. Solo pochi giorni fa infatti il cantante ha rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Mara Sattei e Tananai. Il pezzo sta già scalando le classifiche e in sole due settimane ha già vinto il Disco d’Oro. Ma non solo. Federico L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IL GIORNO

...partecipazione di Sanremo 2021 fa poi nascere la fortunatissima hit dell'estate "Mille" cone ... passando per la fortunatissima Zingara, Ivaancora. Ha dalla sua la simpatia e l'ironia che ...... ' State dicendo cheha usato eccessivamente uno strumento. Parlate di ego, quando ogni ... E conclude: ' È più forte la vita chee l'amore che si prende cura di te, di qualsiasi lezione di ... Fedez vince il nuovo Telegatto: "Per me vale una stella sulla Walk of Fame di Hollywood" Periodo intenso questo per Fedez. Solo pochi giorni fa infatti il cantante ha rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Mara Sattei e Tananai. Il pezzo sta già scalando ...Fedez ha festeggiato per un nuovo grande premio, un Telegatto: il rapper celebra il riconoscimento sui social.