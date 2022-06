Elettriche e plug-in - Berlino scarica gli ecoincentivi: "Meglio tagliare le tasse" (Di martedì 21 giugno 2022) Da tempo, la Germania ha iniziato a ragionare su una frenata in merito agli incentivi per le auto ecocompatibili. Ora, in un'intervista al periodico domenicale Welt am Sonntag, il ministro federale delle Finanze Christian Linder ha dichiarato che, se dipendessero da lui, i contributi per l'acquisto per veicoli elettrici e ibridi plug-in andrebbero annullati: finora, queste auto hanno beneficiato di sussidi che, nel corso della loro vita, arrivano fino a 20 mila euro, destinati anche a chi guadagna molto. Eliminando questa misura si potrebbero risparmiare diversi miliardi, da utilizzare in modo più sensato, per esempio per sostenere i cittadini con una riforma fiscale". Situazione difficile. Lindner, del resto, ritiene che si debba ridurre entro il 2023 il livello del debito pubblico, peggiorato per la necessità di far fronte alla pandemia e alla guerra in Ucraina, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 giugno 2022) Da tempo, la Germania ha iniziato a ragionare su una frenata in merito agli incentivi per le auto ecocompatibili. Ora, in un'intervista al periodico domenicale Welt am Sonntag, il ministro federale delle Finanze Christian Linder ha dichiarato che, se dipendessero da lui, i contributi per l'acquisto per veicoli elettrici e ibridi-in andrebbero annullati: finora, queste auto hanno beneficiato di sussidi che, nel corso della loro vita, arrivano fino a 20 mila euro, destinati anche a chi guadagna molto. Eliminando questa misura si potrebbero risparmiare diversi miliardi, da utilizzare in modo più sensato, per esempio per sostenere i cittadini con una riforma fiscale". Situazione difficile. Lindner, del resto, ritiene che si debba ridurre entro il 2023 il livello del debito pubblico, peggiorato per la necessità di far fronte alla pandemia e alla guerra in Ucraina, ...

