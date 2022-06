"Di Maio? Una serpe in seno". Cosa sa Scanzi: "Con si candiderà ora" | Video (Di martedì 21 giugno 2022) "Quando ti liberi di una serpe in seno...". Andrea Scanzi commenta l'uscita di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle a Otto e mezzo su La7, in collegamento con Lilli Gruber, e prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno dal punto di vista grillino. "E' la fine del Movimento 5 Stelle? Non lo so - esordisce il giornalista del Fatto quotidiano -, il Movimento è morto varie volte. Una prima volta nel 2018 quando ha governato con la Lega, poi ha risalito un po' la china con il Conte 2 e morire definitivamente con il governo Draghi. Oggi il Movimento 5 Stelle è una forza velleitaria, irrilevante e contraddittoria. Almeno in questo senso l'allontanamento di Di Maio potrebbe essere positivo, per Conte, perché quando ti liberi di una serpe in seno, di un nemico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) "Quando ti liberi di unain...". Andreacommenta l'uscita di Luigi Didal Movimento 5 Stelle a Otto e mezzo su La7, in collegamento con Lilli Gruber, e prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno dal punto di vista grillino. "E' la fine del Movimento 5 Stelle? Non lo so - esordisce il giornalista del Fatto quotidiano -, il Movimento è morto varie volte. Una prima volta nel 2018 quando ha governato con la Lega, poi ha risalito un po' la china con il Conte 2 e morire definitivamente con il governo Draghi. Oggi il Movimento 5 Stelle è una forza velleitaria, irrilevante e contraddittoria. Almeno in questo senso l'allontanamento di Dipotrebbe essere positivo, per Conte, perché quando ti liberi di unain, di un nemico ...

