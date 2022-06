Damiano dei Maneskin irriconoscibile | ecco come si è presentato sul palco

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 21 giugno 2022) Isono sulla cresta dell’onda e il loro successo è sempre più in ascesa.compare sulcosì Isono uno di quei gruppi musicali che hanno fatto molto parlare anche per i vari outfit con i quali si presentano sui palchi dove si esibiscono. Una band romana che riesce a far scatenare tutti i presenti proprio grazie i loro testi rock e alle loro canzoni di grandissimo successo. Non molto tempo fa li abbiamo visti esibirsi suldel pink pop Festival, un evento tenutosi in Olanda e che ogni anno celebra la musica rock. È stata questa per loro l’ennesima occasione per far parlare tutti, al punto che è stato lo stessoa condividere tramite un post sul suo profilo Facebook un commento. “Paesi Bassi ci siamo letteralmente Spogliati di ...