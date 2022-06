Coronavirus, casi in aumento: oggi nel Lazio 7.549 positivi e 3 decessi: ‘Necessaria quarta dose per over 80’ (Di martedì 21 giugno 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 41.858 tamponi , si registrano 7.549 nuovi casi positivi, sono 3 i decessi, 527 i ricoverati, 48 le terapie intensive e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 4.474. casi in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus: il punto sui vaccini e la quarta dose quarta dose: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/main/home) secondo le consuete ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) ‘nelsu un totale di 41.858 tamponi , si registrano 7.549 nuovi, sono 3 i, 527 i ricati, 48 le terapie intensive e +4.149 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 18%. Ia Roma città sono a quota 4.474.in deciso, necessariaper80’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: il punto sui vaccini e la: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione..it/main/home) secondo le consuete ...

