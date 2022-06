Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Osimhen, perquisite le sedi di Napoli e Lille: Nell’ambito delle indagini che vedono inda… - MaSte92_ : RT @CalcioFinanza: Caso #Osimhen, perquisite le sedi del #Napoli e del #Lille - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Caso #Osimhen, perquisite le sedi del #Napoli e del #Lille - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Caso #Osimhen, perquisite le sedi del #Napoli e del #Lille - JVCKSMOL : RT @CalcioFinanza: Caso #Osimhen, perquisite le sedi del #Napoli e del #Lille -

... da parte dei partenopei, dell'attaccante nigeriano Victor, arrivato sotto il Vesuvio due ... tutte operazioni che erano già al vaglio degli inquirenti nell'ottica delle indagini sul...Sequestrato anche il contratto diIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio. Il numero 1 del club partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli, nell’ambito di un ...Pessime notizie in casa Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è indagato ... e della stessa Procura sulla compravendita dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dal Lille. Insieme a lui sono ...