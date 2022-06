Calcio: Lazio, visite mediche per Marcos Antonio (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Marcos Antonio si è presentato presso la Clinica Paideia di Roma per effettuare le visite mediche di rito prima di iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Il 22enne centrocampista brasiliano al momento dell'ingresso in clinica ha salutato fotografi e giornalisti dicendo "Forza Lazio!". Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) -si è presentato presso la Clinica Paideia di Roma per effettuare ledi rito prima di iniziare la sua nuova avventura con la. Il 22enne centrocampista brasiliano al momento dell'ingresso in clinica ha salutato fotografi e giornalisti dicendo "Forza!".

