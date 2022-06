Amichevoli Inter 2022 | ecco il programma degli impegni estivi dei nerazzurri

(Di martedì 21 giugno 2022) La stagione-2023 dell'di Simone Inzaghi prenderà il via mercoledì 6 luglio quando isi ritroveranno al “Suning Training Center” di Appiano Gentile per dare il via alla...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #AmichevoliInter 2022: ecco il programma degli impegni estivi dei nerazzurri - SpazioInter : Inter, ufficiali le date delle amichevoli estive: il programma - - Jesa13890917 : RT @AmalaTV_: CdS - le amichevoli estive dell'#Inter: ?? 12 luglio, ??Lugano, Lugano-Inter ?? 16 luglio, ??Basilea, Monaco-Inter ?? 23 lugli… - _intermagazine : Inter, definite tre amichevoli per luglio: il programma - wesandkiedis : RT @RobertoBalest11: Dal #Corsport le amichevoli estive dell'#Inter: ?? 12 luglio, ??Lugano, Lugano-Inter ?? 16 luglio, ??Basilea, Monaco-Inte… -

...30 Shandong Taishan - Dalian Pro 14:00 EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARI La Fiorita -...30 LITUANIA A LYGA Hegelmann - Suduva 17:00 Banga - Riteriai 19:00 MONDOPER CLUB Halmstad (...... mentre a fine mese sono già previste due, con Strasburgo e Leeds. Con tante trattative ... nelle ultime ore ci sarebbe stata una accelerazione con l'che per il momento si limiterebbe ...Tra poco meno di due settimane, il 4 luglio, il Milan si ritroverà a Milanello per dare il calcio di inizio alla nuova stagione. I Campioni d'Italia si ritroveranno agli ordini di Pioli ...Manca l'ufficialità ma l'Inter dovrebbe giocare un'amichevole estiva a Messina. Per il Franco Scoglio nodi da sciogliere manto erboso e video sorveglianza MESSINA – Non è ancora ufficiale ma c’è la ...