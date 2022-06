Alta tensione a Kaliningrad | i media russi | «Bloccati anche i camion» Un elicottero di Mosca sconfina in Estonia

(Di martedì 21 giugno 2022) Il divieto di transito imposto dalla Lituania ai treni mercidiretti all’exclave russa di, conseguenza delle sanzioni europee nei confronti dellaa, è validoper i. A riportarlo è Ria Novosti, che precisa che «questi carichi, come quelli ferroviari, possono essere trasportati solo via mare al momento». Oggi, 21 giugno, il Cremlino ha promesso una «risposta seria, con un impatto molto negativo sui cittadini della Lituania». E la portavoce del ministro degli Esteri russo, citata da Ria Novosti, ha affermato che il ministero sta già lavorando a «possibile misure di risposta»inIntanto, sale lain tutta la regione baltica. Oggi l’esercito ...

Alta tensione Mosca-Vilnius, isolata la città russa di Kaliningrad. La Lituania applica le sanzioni Ue e ferma i treni diretti alla città nel Baltico. Peskov: "E' illegale". Oggi le ...Sta salendo rapidamente la tensione nel nord dell'Europa in Lituania, mentre a est e al sud infuria la guerra tra l'Ucraina, sostenuta sempre più apertamente dalla Nato, e la Russia.