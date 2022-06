"A chi mi affido nei momenti di sconforto": Mara Venier, quello che nessuno sapeva (Di martedì 21 giugno 2022) Con la chiusura di Domenica In, Mara Venier non sparirà dalla tv. Dopo il programma di Rai 1, la conduttrice intratterrà i telespettatori con una serata tutta speciale dal titolo "Una voce per Padre Pio". Lei stessa non nega di essere molto devota: "A casa ho due immaginette di padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: ‘Guarda anche tu me', pregando che mi protegga". Raggiunta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il volto di Viale Mazzini torna a parlare del suo viaggio a Pietralcina. Con lei il marito Nicola Carraro. "Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito abbiamo provato un'emozione fortissima indimenticabile", ammette per poi sottolineare quanto il nuovo appuntamento sia importante. L'evento infatti arriva in un momento storico: prima la pandemia poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Con la chiusura di Domenica In,non sparirà dalla tv. Dopo il programma di Rai 1, la conduttrice intratterrà i telespettatori con una serata tutta speciale dal titolo "Una voce per Padre Pio". Lei stessa non nega di essere molto devota: "A casa ho due immaginette di padre Pio. Neidile guardo e gli chiedo: ‘Guarda anche tu me', pregando che mi protegga". Raggiunta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il volto di Viale Mazzini torna a parlare del suo viaggio a Pietralcina. Con lei il marito Nicola Carraro. "Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito abbiamo provato un'emozione fortissima indimenticabile", ammette per poi sottolineare quanto il nuovo appuntamento sia importante. L'evento infatti arriva in un momento storico: prima la pandemia poi ...

Pubblicità

CPF02294951 : @KasperReloaded @valy_s Così dovrebbe essere in un mondo giusto, ma il nostro non lo è...chi paga son i disgraziati… - CiaoKarol : NOVENA AL SACRO CUORE DI GESU', recita oggi lunedì 20 Giugno 2022 la preghiera del 6° giorno Cuore amorosissimo… - RalphRo65263415 : @kattenockso Io invece non l'ho mai studiato (col rammarico di oggi), per cui alzo le mani e mi affido a chi ne sa. - Annalis54505413 : @Roby1999lt @repubblica Non so se conosci la legge,ti riassumo l'essenziale, chi ha un reddito alto deve corrispond… - ziale79 : @Lorenzo36522471 @gparagone Io non faccio allarmismo e non mi affido a chi lo fa. Ma è comunque opportuno restare vigili e attenti. -