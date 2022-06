Ucraina, Zelensky: “Inizia una settimana storica, avremo risposta dall’Ue sulla candidatura” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Inizia una settimana storica. Finalmente l’Ucraina avrà una risposta da parte dell’Unione europea sulla sua candidatura”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sui social. “Abbiamo fiducia nella Commissione e nel Consiglio europeo”, ha rimarcato Zelensky che nel videomessaggio ha anche raccontato qual è la situazione sul fronte di guerra. I russi continuano a bombardare Kharkiv e la regione di Zaporizhzhia, mirando soprattutto ai rifornimenti di carburante ucraino. “La nostra gente e il nostro esercito, però, continuano a resistere”, ha concluso il presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “una. Finalmente l’avrà unada parte dell’Unione europeasua”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un video pubblicato sui social. “Abbiamo fiducia nella Commissione e nel Consiglio europeo”, ha rimarcatoche nel videomessaggio ha anche raccontato qual è la situazione sul fronte di guerra. I russi continuano a bombardare Kharkiv e la regione di Zaporizhzhia, mirando soprattutto ai rifornimenti di carburante ucraino. “La nostra gente e il nostro esercito, però, continuano a resistere”, ha concluso il presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

