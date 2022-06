“Squid Game”: nuove indiscrezioni sulla seconda stagione (Di lunedì 20 giugno 2022) La serie, come noto, avrà una seconda stagione Come noto l’epopea di Squid Game, continua. Dopo la prima stagione, i cui otto episodi su Netflix hanno conquistato tutti, ci sarà una seguito. A parlare e dare alcuni “spoiler” il creatore dello show coreano Hwang Dong-hyuk che ne ha parlato a Variety. Il padre di Squid Game si è soffermato anche sul ritorno di alcuni personaggi “Possono ritornare nei sogni, come ad esempio nel sogno di Gi-hun”. E sulla nuova stagione svela anche che ci sarà un budget maggiore. “Sì, credo di sì. Non so dirvi quanto, ma sì, avremo un budget maggiore e sarò pagato un po’ di più”. Leggi anche: “Squid Game”: ecco il teaser della stagione 2 Non è ancora dato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) La serie, come noto, avrà unaCome noto l’epopea di, continua. Dopo la prima, i cui otto episodi su Netflix hanno conquistato tutti, ci sarà una seguito. A parlare e dare alcuni “spoiler” il creatore dello show coreano Hwang Dong-hyuk che ne ha parlato a Variety. Il padre disi è soffermato anche sul ritorno di alcuni personaggi “Possono ritornare nei sogni, come ad esempio nel sogno di Gi-hun”. Enuovasvela anche che ci sarà un budget maggiore. “Sì, credo di sì. Non so dirvi quanto, ma sì, avremo un budget maggiore e sarò pagato un po’ di più”. Leggi anche: “”: ecco il teaser della2 Non è ancora dato ...

Pubblicità

NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - hoos_yerdaddy : Avrei voglia ma con questo clima mi ricorda un po' Squid Game - Argutamente : RT @alem952: Praticamente l'isola è lo Squid Game. Chi arriverà in finale senza essersi slogato qualcosa? Lo scopriemo vivendo #Isola -