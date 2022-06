Nuoto | Benedetta Pilato batte il record di Novella Calligaris | è l’italiana più giovane a diventare campionessa del mondo!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi, 20 giugno 2022, sarà un giorno chericorderà per sempre. La17enne pugliese ha vinto l’oro mondiale dei 100 rana e si è regalata un qualcosa di inaspettato perché non era lei la più attesa in questa prova che per un motivo o per l’altro non le aveva mai dato le soddisfazioni desiderate. L’azzurrina, però, ha trovato dentro di sé la forza per imporsi e l’ha fatto da attrice consumata su un palcoscenico di alto livello. Ecco che le lacrime di gioia alla fine sono pienamente giustificate, tenendo conto dei tanti problemi del 2021: dalla squalifica per gambata irregolare alle Olimpiadi di Tokyo alle criticità legate all’alimentazione. Tutto però è stato messo alle spalle grazie una grande forza di volontà, oltre al talento cristallino. E così, Benny è diventata anche la piùitaliana ...