Italia, sale & scende. Le famiglie stringono i rubinetti! (Di lunedì 20 giugno 2022) sale lo spread, sale l’onda del covid, sale l’inflazione, sale il costo della vita, salgono le temperature, sale il numero degli sbarchi sulle nostre coste. sale il livello di litigiosita tra le forze politiche e all’interno degli stessi movimenti in odore di scissioni ed espulsioni. scende il livello dell’acqua di fiumi e laghi, scende la Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 giugno 2022)lo spread,l’onda del covid,l’inflazione,il costo della vita, salgono le temperature,il numero degli sbarchi sulle nostre coste.il livello di litigiosita tra le forze politiche e all’interno degli stessi movimenti in odore di scissioni ed espulsioni.il livello dell’acqua di fiumi e laghi,la

Pubblicità

Avvenire_Nei : Allarme acqua in mezza Italia: stop agli sprechi. E il delta del Po sa di sale - freeskipperIT : Italia, sale & scende. Le famiglie stringono i rubinetti! - Blinky74 : RT @vampa_l: Per operarti col #SSN in Italia, ti devi rassegnare a pagare il pizzo al medico ospedaliero. 3 o 4 visite private a 150 euro p… - KHRISS32 : @jan_novantuno @Lafinisci Perdona la domanda (forse) stupida, ma in tutta Italia? O solo alcune sale? - vampa_l : Per operarti col #SSN in Italia, ti devi rassegnare a pagare il pizzo al medico ospedaliero. 3 o 4 visite private a… -