Isola dei Famosi 2022 | finale a rischio per Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi, a sette giorni dalla finale dell'Isola dei Famosi 2022, rischia di dover abbandonare per un infortunio. Edoardo Tavassi rischia di dover abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 a sette giorni dalla finale: il naufrago si è infortunato ad un ginocchio e Alvin, inviato del programma, ha detto che la sua situazione sarà chiarita stasera, durante la diretta con Ilary Blasi. Il prolungamento dell'Isola dei Famosi ha stancato i naufraghi, sia moralmente che fisicamente e, nelle ultime settimane ci sono stati numerosi infortuni. Mercedesz Henger ha avuto bisogno di punti ad una mano, dopo essere caduta su un corallo, Nicolas Vaporidis è ricorso ...

