Isola 16, Edoardo Tavassi lascia il reality (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi è costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi! L'ufficialità è stata data pochi minuti dopo l'inizio della ventiquattresima puntata da Ilary Blasi. La conduttrice ha dato la notizia al naufrago in diretta dalla Palapa. La lesione ai legamenti non gli permetterà di giocare per la finale lunedì prossimo. Il fratello di Guendalina Tavassi ha accolto la notizia in lacrime. Il reality perde uno dei protagonisti più amati di questa edizione. L'articolo proviene da Isa e Chia.

IsolaDeiFamosi : Edoardo, stiamo piangendo anche noi ????#Isola - IsolaDeiFamosi : Questa sera Edoardo scoprirà il suo destino?? Dopo l'infortunio al ginocchio tornerà in gioco o dovrà abbandonare pe… - martinagargi : 'Edoardo è quello con cui io divento io' #isola poi mi chiedono perché stravedo per Nicolas - orabuttoungrido : Debole per l'amicizia tra Edoardo, Carmen e Nicolas #isola - kvdrauhlena : “Edoardo è quello che sono io al 100%” Nicolas io piango così #isola -