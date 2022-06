Gli slogan di Giorgia Meloni non parlano al paese ma propagandano odio (Di lunedì 20 giugno 2022) di Paolo Di Falco La scorsa settimana, uno dei video che è più rimbalzato sui social è stato quello di Giorgia Meloni che tiene un comizio sul palco di VOX Espana “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal” qui i risultati delle elezioni andaluse. Le parole d’ordine con cui Abascal ha fondato nel 2014 il suo partito su cui aleggia più di qualche collegamento con il Franquismo sono: la cultura della vita e della famiglia, l’eliminazione delle autonomie, il centralismo del potere e l’integrità spagnola che sarebbe minacciata dai catalani e dai baschi. Dall’altra parte abbiamo la leader di Fratelli d’Italia che su quel palco, dove ormai è un’ospite abituale data l’alleanza in Europa, ha dato sfogo a tutto il suo repertorio guadagnandosi applausi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) di Paolo Di Falco La scorsa settimana, uno dei video che è più rimbalzato sui social è stato quello diche tiene un comizio sul palco di VOX Espana “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal” qui i risultati delle elezioni andaluse. Le parole d’ordine con cui Abascal ha fondato nel 2014 il suo partito su cui aleggia più di qualche collegamento con il Franquismo sono: la cultura della vita e della famiglia, l’eliminazione delle autonomie, il centralismo del potere e l’integrità spagnola che sarebbe minacciata dai catalani e dai baschi. Dall’altra parte abbiamo la leader di Fratelli d’Italia che su quel palco, dove ormai è un’ospite abituale data l’alleanza in Europa, ha dato sfogo a tutto il suo repertorio guadagnandosi applausi ...

