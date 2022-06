Gandini | “Milano-Virtus Bologna? Grandi finali | squadre costruite per i massimi livelli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Olimpia? Sono state, giocate da duessime società che si sono affrontate senza esclusione di colpi. Naturale il parallelo con il calcio, ma sono soddisfatto di quanto fatto in campo dalle duecomplimenti alla, che vincendo l’Eurocup si è qualificata per l’Eurolega, dovequest’anno è arrivata alla Final Four perdendo ai quarti con i campioni dell’Efes. Entrambe lesarannoper giocare ai: laè stata l’ultima italiana a vincere l’Eurolega, un obiettivo concreto tutti gli anni per l’Armani, che vuole sempre primeggiare. Sarà ...