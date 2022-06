Fabio Quartararo felice dopo la vittoria in Germania: “Senza parole” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il nuovo kaiser del Gran Premio di Germania è Fabio Quartararo che ha condotto la sua Yamaha alla vittoria aumentando, ancora una volta, il gap con Aleix Espargarò nella classifica piloti della MotoGP. Il francese si è detto felicissimo dopo aver tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo. Le parole di Fabio Quartararo a fine gara “Mi sento molto stanco, perché sono stato male per tutto il weekend, con molta tosse. Sono Senza parole. Anche il caldo è stato peggiore che in Indonesia, pure per me che sono stato in testa per tutta la gara. Sembrava una gara endurance ed è incredibile aver vinto su una circuito che non mi è mai piaciuto, quindi è stata una gara molto buona – ha detto Fabio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Il nuovo kaiser del Gran Premio diche ha condotto la sua Yamaha allaaumentando, ancora una volta, il gap con Aleix Espargarò nella classifica piloti della MotoGP. Il francese si è detto felicissimoaver tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo. Ledia fine gara “Mi sento molto stanco, perché sono stato male per tutto il weekend, con molta tosse. Sono. Anche il caldo è stato peggiore che in Indonesia, pure per me che sono stato in testa per tutta la gara. Sembrava una gara endurance ed è incredibile aver vinto su una circuito che non mi è mai piaciuto, quindi è stata una gara molto buona – ha detto...

Pubblicità

lequipe : Fabio Quartararo remporte le GP d'Allemagne devant Johann Zarco - flise971 : RT @lequipe: Fabio Quartararo remporte le GP d'Allemagne devant Johann Zarco - MotorcycleSp : Un altro round, un'altra gara in cui Pecco Bagnaia non ha segnato. Allo stesso tempo, il suo grande... #MotoGP… - suaramerdeka : MotoGP Jerman: Fabio Quartararo Juara, Bagnaia Crash - sportli26181512 : MotoGP, GP Germania (Sachsenring): i video highlights della gara: Colpo nel Mondiale per Fabio Quartararo, che mett… -