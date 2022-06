Display iPhone 14 tutti forniti da Samsung per numeri da capogiro (Di lunedì 20 giugno 2022) I Display degli iPhone 14 saranno tutti forniti da Samsung electronics. Sembra proprio che si stia andando verso un accordo ad ampio raggio tra Apple e l’azienda sudcoreana proprio in vista della prossima serie di melafonini top di gamma del 2022. I numeri della fornitura sono davvero da capogiro e non mancheranno di essere dettagliati, anche se non ancora ufficiali. Secondo quanto riporta la ben nota e autorevole fonte SamMobile, tutti gli schermi OLED degli iPhone 14 saranno forniti proprio da Samsung. In un primo momento sembrava essere stata confermata la storica partnership con BOE proprio per la fornitura della stessa componente hardware ma le cose poi non sarebbero andate in porto per un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Idegli14 sarannodaelectronics. Sembra proprio che si stia andando verso un accordo ad ampio raggio tra Apple e l’azienda sudcoreana proprio in vista della prossima serie di melafonini top di gamma del 2022. Idella fornitura sono davvero dae non mancheranno di essere dettagliati, anche se non ancora ufficiali. Secondo quanto riporta la ben nota e autorevole fonte SamMobile,gli schermi OLED degli14 sarannoproprio da. In un primo momento sembrava essere stata confermata la storica partnership con BOE proprio per la fornitura della stessa componente hardware ma le cose poi non sarebbero andate in porto per un ...

