Che ci fa Berrettini sparato in prima pagina su Tuttosport? Non è meglio Lukaku? (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è la “B” di Berrettini all’incrocio del titolo in stile enigmistico che trionfa in prima pagina di Tuttosport. In orizzontale è “Bellissimo”, in verticale il “Bis” del romano al Queen’s. Sarebbe stato più immediato un “Bravo”, ma non facciamo gli schizzinosi: Berrettini è sì bravissimo ma è anche un adone. In ogni caso i lettori del quotidiano sportivo torinese avranno avuto un sussulto stamattina: che ci fa un tennista, per giunta romano e tifoso della Fiorentina, spiattellato così a tutta a pagina, togliendo spazio al calciomercato? Perché la gerarchia delle notizie di Tuttosport è un atto rivoluzionario in Italia. Basta guardare la concorrenza interna (i giornali sportivi stranieri li tacciamo per decenza) per accorgerci che se un tennista italiano torna dopo 84 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è la “B” diall’incrocio del titolo in stile enigmistico che trionfa indi. In orizzontale è “Bellissimo”, in verticale il “Bis” del romano al Queen’s. Sarebbe stato più immediato un “Bravo”, ma non facciamo gli schizzinosi:è sì bravissimo ma è anche un adone. In ogni caso i lettori del quotidiano sportivo torinese avranno avuto un sussulto stamattina: che ci fa un tennista, per giunta romano e tifoso della Fiorentina, spiattellato così a tutta a, togliendo spazio al calciomercato? Perché la gerarchia delle notizie diè un atto rivoluzionario in Italia. Basta guardare la concorrenza interna (i giornali sportivi stranieri li tacciamo per decenza) per accorgerci che se un tennista italiano torna dopo 84 ...

