Zaniolo, la Roma non fa sconti e cerca acquirenti in Premier League (Di domenica 19 giugno 2022) Se qualche anno fa la moda più in voga sotto l’ombrellone era il Sudoku, il rompicapo estivo del 2022 è senza dubbio il futuro di Nicolò Zaniolo. Sempre in bilico tra la Roma o proseguire la carriera lontano dalla Capitale (con uno stipendio più alto). Perché al momento i giallorossi non hanno fretta di rinnovargli il contratto e, nel frattempo, il giocatore ha fatto sapere di sentirsi lusingato dall’interesse di alcuni “top club“, suscitando stupore – per usare un eufemismo – nella dirigenza Romanista. La situazione è complicata visto che il contratto del classe ’99 scade nel 2024, e il general manager Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di svendere uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Valutazione da top player EPA/PIETER STAM DE JONGE Nicolo Zaniolo festeggia dopo aver segnato il gol ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Se qualche anno fa la moda più in voga sotto l’ombrellone era il Sudoku, il rompicapo estivo del 2022 è senza dubbio il futuro di Nicolò. Sempre in bilico tra lao proseguire la carriera lontano dalla Capitale (con uno stipendio più alto). Perché al momento i giallorossi non hanno fretta di rinnovargli il contratto e, nel frattempo, il giocatore ha fatto sapere di sentirsi lusingato dall’interesse di alcuni “top club“, suscitando stupore – per usare un eufemismo – nella dirigenzanista. La situazione è complicata visto che il contratto del classe ’99 scade nel 2024, e il general manager Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di svendere uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Valutazione da top player EPA/PIETER STAM DE JONGE Nicolofesteggia dopo aver segnato il gol ...

