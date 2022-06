Roberta Beta: «Non lavoro da un anno, la mia giornata è vuota e l’autostima sotto i piedi» (Di domenica 19 giugno 2022) Problemi di lavoro per l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta, che ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l’autostima che sprofonda. «Oggi la mia giornata è vuota – ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo», ha concluso con un’espressione di delusione. Roberta ha partecipato all’edizione di esordio del reality show su ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022) Problemi diper l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello,, che ha postato uno sfogo sui social sulche manca eche sprofonda. «Oggi la mia– ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è unche non. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma ilretribuito manca e francamenteva a finire. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo», ha concluso con un’espressione di delusione.ha partecipato all’edizione di esordio del reality show su ...

Pubblicità

infoitcultura : Cosa fa oggi Roberta Beta del “Grande Fratello” - zazoomblog : “Vivo così da un anno”. Il dramma di Roberta Beta: che fine ha fatto l’ex Grande Fratello - #“Vivo #anno”. #dramma… - infoitcultura : Grande Fratello, il doloroso sfogo di Roberta Beta: 'Da un anno non lavoro, autostima sotto i piedi' - infoitcultura : Roberta Beta, ex Grande Fratello 1, sfogo social: 'Un anno che non lavoro' - infoitcultura : Lo sfogo dell'ex GF Roberta Beta: 'Da un anno non lavoro, autostima sotto i piedi' -

Cosa fa oggi Roberta Beta del "Grande Fratello" Uno dei nomi che si ricorda assolutamente della prima edizione del GF è di Roberta Beta , che negli ultimi tempi ha voluto parlare apertamente delle sue difficoltà. Cosa fa oggi Che fine ha fatto ... Lo sfogo dell'ex GF Roberta Beta: 'Da un anno non lavoro, autostima sotto i piedi' Sui social il video in cui confessa la delusione: 'È inutile far finta di niente' Roma, 18 giu. L'ex concorrente della prima edizione del 'Grande Fratello', Roberta Beta, ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l'autostima che sprofonda. 'Oggi la mia giornata è vuota - ha detto in un video pubblicato su Instagram - perché manca il lavoro. ... Cosa fa oggi Roberta Beta del “Grande Fratello” Cosa fa oggi Roberta Beta, concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” La vita sentimentale e i problemi sul lavoro. Roberta Beta: “È un anno che non lavoro, l’autostima va a finire sotto i piedi” Ed è così che si è trovata a rivelare di aver avuto in questi mesi qualche problema dal punto di vista lavorativo. Roberta Beta si confida con i suoi fan. Sempre solare, spigliata e schietta, Roberta ... Uno dei nomi che si ricorda assolutamente della prima edizione del GF è di, che negli ultimi tempi ha voluto parlare apertamente delle sue difficoltà. Cosa fa oggi Che fine ha fatto ...Sui social il video in cui confessa la delusione: 'È inutile far finta di niente' Roma, 18 giu. L'ex concorrente della prima edizione del 'Grande Fratello',, ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l'autostima che sprofonda. 'Oggi la mia giornata è vuota - ha detto in un video pubblicato su Instagram - perché manca il lavoro. ...Cosa fa oggi Roberta Beta, concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” La vita sentimentale e i problemi sul lavoro.Ed è così che si è trovata a rivelare di aver avuto in questi mesi qualche problema dal punto di vista lavorativo. Roberta Beta si confida con i suoi fan. Sempre solare, spigliata e schietta, Roberta ...