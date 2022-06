Ricordate Paola in Terra Nostra? L’attrice dopo 20 anni continua a splendere

(Di domenica 19 giugno 2022) Ha interpretatoined era l’amante del dottor Augusto: ecco com’è20è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Sono passati più di 20dall’ultima volta che l’abbiamo seguita ma nonostante il tempo i telespettatori non avranno dimenticato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

SalvazSara : Ve lo ricordate Paola e Chiara artiste straordinarie erano sorelle canzone festival anni 2000 che ricordi ?? il pr… - SalvazSara : Ve lo ricordate Paola e Chiara canzone festival anni 2000 che ricordi ?? il programma Festivalbar - popa_paola : RT @DonaIasio: Ciao,sono #Fluk, vi ricordate di me? Ho due anni,sono molto affettuoso e ora sto facendo lo zio amorevole delle cucciole al… - paola_biancu : RT @mariannaaprile: Ma ve lo ricordate quando la gente manteneva la parola, teneva fede agli accordi, rispettava il lavoro degli altri? Sfo… - paola_dadone : RT @Miss_S_Fletcher: Non solo fiori alle serre di San Nicola ma anche zucchine (quelle però il fiore ce l'hanno!), insalatine fresche e pom… -

OptiMagazine

... l'ex gieffina decise di devolvere il montepremi vinto al GF Vip alla Protezione Civile ,... E voi cosa pensate del lavoro diin radioOltre ae Chiara e le t. A. T.u, infatti, tanti altri artisti lanciavano sul mercato italiano la loro 'perfetta' hit estiva. Tra le pioniere dei tormentoni estivi, quando ancora non avevano ... Rkomi e Paola Di Benedetto, l’estate “Insuperabile” su Chi Si è svolta nel cortile della Sede dell’Automobile Club Pisa la cerimonia per la consegna del "Targone dei Leoni", l’opera dell’artista Mirko Felici è stata realizzata appositamente per l’Ente in occa ...Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi. L'opinionista di "Uomini e Donne" ha fatto sapere di avere solo bei ricordi degli anni ...