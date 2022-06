Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini in carriera? Montepremi milionario: cifra a 7 zeri (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini ha ribadito il suo infinito talento e ha vinto il Queen’s, il prestigioso torneo ATP 500 di Londra che si disputa sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano si è confermato in una delle competizioni più prestigiose dell’intero circuito (si gioca in quello che di fatto è il circolo di Sua Maestà), alzando nuovamente al cielo il trofeo dopo l’apoteosi dell’anno scarso. Il romano ha liquidato il serbo Filip Krajinovic nell’atto conclusivo, ora è il nuovo numero 11 al mondo (purtroppo è uscito dalla top-10) e festeggia il suo settimo sigillo nel massimo circuito. Matteo Berrettini ha conquistato il secondo torneo consecutivo, visto che domenica scorsa aveva esultato all’ATP 250 di Stoccarda, e ha ribadito la propria immensa caratura a livello internazionale. L’azzurro si può lanciare con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ha ribadito il suo infinito talento e ha vinto il Queen’s, il prestigioso torneo ATP 500 di Londra che si disputa sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano si è confermato in una delle competizioni più prestigiose dell’intero circuito (si gioca in quello che di fatto è il circolo di Sua Maestà), alzando nuovamente al cielo il trofeo dopo l’apoteosi dell’anno scarso. Il romano ha liquidato il serbo Filip Krajinovic nell’atto conclusivo, ora è il nuovo numero 11 al mondo (purtroppo è uscito dalla top-10) e festeggia il suo settimo sigillo nel massimo circuito.ha conquistato il secondo torneo consecutivo, visto che domenica scorsa aveva esultato all’ATP 250 di Stoccarda, e ha ribadito la propria immensa caratura a livello internazionale. L’azzurro si può lanciare con ...

