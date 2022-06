Myriam Catania a Sabaudia si tuffa in un mare di baci (Di domenica 19 giugno 2022) Hanno attraversato un periodo di crisi che li aveva portati ad allontanarsi, ma su Myriam Catania e Quentin Kammermann è tornato a splendere il sole. I baci appassionati non mancano durante il bagno in mare a Sabaudia. Con loro c’è anche il figlio Jacques, e anche al piccolino l’attrice dedica coccole e attenzioni. I paparazzi del settimanale “Gente” li hanno sorpresi così, in versione famiglia felice in spiaggia. Un bacio focoso e un abbraccio birichino per Myriam e Quentin, che si avvinghiano con trasporto l’uno all’altra. L’attrice è bellissima in bikini bianco che fa risaltare le sue forme e anche il suo compagno non scherza con gli addominali in vista. In acqua giocano con il loro Jacques e se la spassano. In spiaggia chiacchierano al sole con il cugino ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022) Hanno attraversato un periodo di crisi che li aveva portati ad allontanarsi, ma sue Quentin Kammermann è tornato a splendere il sole. Iappassionati non mancano durante il bagno in. Con loro c’è anche il figlio Jacques, e anche al piccolino l’attrice dedica coccole e attenzioni. I paparazzi del settimanale “Gente” li hanno sorpresi così, in versione famiglia felice in spiaggia. Uno focoso e un abbraccio birichino pere Quentin, che si avvinghiano con trasporto l’uno all’altra. L’attrice è bellissima in bikini bianco che fa risaltare le sue forme e anche il suo compagno non scherza con gli addominali in vista. In acqua giocano con il loro Jacques e se la spassano. In spiaggia chiacchierano al sole con il cugino ...

