Manchester United, Varane: «Vogliamo riscattarci, ci aspetta un nuovo inizio» (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore del Manchester United Varane ha suonato la carica in vista della prossima stagione Raphael Varane, difensore del Manchester United, in una intervista ai canali ufficiali dei Red Devils ha suonato la carica in vista della prossima stagione dopo un primo anno in Inghilterra non esaltante. LE PAROLE – «Devo lavorare molto duramente in vista della prossima stagione. Ci aspetta un nuovo inizio, siamo tutti entusiasti di tornare a giocare e conoscere il nuovo allenatore. Sono certo che troveremo un’atmosfera assolutamente diversa rispetto al passato. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di riscattarci e per riuscirci sarà indispensabile farci trovare pronti sin dalle prime ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore delha suonato la carica in vista della prossima stagione Raphael, difensore del, in una intervista ai canali ufficiali dei Red Devils ha suonato la carica in vista della prossima stagione dopo un primo anno in Inghilterra non esaltante. LE PAROLE – «Devo lavorare molto duramente in vista della prossima stagione. Ciun, siamo tutti entusiasti di tornare a giocare e conoscere ilallenatore. Sono certo che troveremo un’atmosfera assolutamente diversa rispetto al passato. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello die per riuscirci sarà indispensabile farci trovare pronti sin dalle prime ...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - TuttoMercatoWeb : Dall'Inghilterra: passi avanti del Manchester United per il 'Midfield Maestro' Rabiot - tancredipalmeri : Marotta/Ausilio potrebbero raggranellare 43m€ da Pinamonti, Sensi, Pirola e Di Gregorio al Monza. Più 10 per De Vr… - Gattobianco149 : #CalcioFemminile #JuventusWomen Pare rischi di sfumare anche Groenen ; voci di rinnovo col Manchester United. - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Ronaldo in rotta col Manchester United: addio anche al Fantacalcio? -