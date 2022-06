Leo | 12 anni | vuole diventare calciatore Muore sulla A4

Leggi su formatonews

(Di domenica 19 giugno 2022) Leo aveva 12e un grande sogno:. Quel sogno si è infranto sull’autostrada A4, a pochi chilometri da casa sua. Non ce l’ha fatta il piccolo Leo Balzaretti. Il 12enne domenica scorsa è rimasto vittima di un incidente sull’autostrada A4 Milano-Torino a pochi chilometri da casa. il ragazzino stava rientrando dopo essere stato in Versilia – Toscana – per la Viareggio football camp. Il suo sogno eraun grande. Sogno che purtroppo, è stato sepolto insieme a lui. ANSA/ ALESSANDRA MASSI/ARCHIVIOE, infatti, i funerali di leo non sono stati celebrati in chiesa ma nello stadio di Bellinzago in provincia di Milano. Al momento della tragedia Leo si trovava a bordo di un pulmino assieme ad altri tre compagni di calcio e ai rispettivi genitori. Al ...