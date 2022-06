"L'arma con cui ci sta sgretolando": la verità su Putin che pochissimi osano ammettere (Di domenica 19 giugno 2022) Le mosse di Vladimir Putin sul gas non dovrebbero sorprenderci. Insomma, potevamo farci trovare molto più preparati. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento di Eleonora Tafuro, analista politica dell'Ispi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, nella puntata del talk-show in onda su Rete 4 sabato 18 giugno. Commentando la chiusura dei gasdotti e il netto taglio alle forniture come rappresaglia per gli aiuti all'Ucraina, la Tafuro commenta: "Putin utilizza da sempre l'energia come arma contro i suoi nemici. Ormai l'Unione europea è considerata come un nemico. Poi la usa come arma contro i propri alleati, offrendo dei prezzi agevolati come incentivo economico, ma allo stesso tempo revocando quegli incentivi affinché questi amici adottino scelte che piacciono alla Russia", sottolinea. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Le mosse di Vladimirsul gas non dovrebbero sorprenderci. Insomma, potevamo farci trovare molto più preparati. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento di Eleonora Tafuro, analista politica dell'Ispi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, nella puntata del talk-show in onda su Rete 4 sabato 18 giugno. Commentando la chiusura dei gasdotti e il netto taglio alle forniture come rappresaglia per gli aiuti all'Ucraina, la Tafuro commenta: "utilizza da sempre l'energia comecontro i suoi nemici. Ormai l'Unione europea è considerata come un nemico. Poi la usa comecontro i propri alleati, offrendo dei prezzi agevolati come incentivo economico, ma allo stesso tempo revocando quegli incentivi affinché questi amici adottino scelte che piacciono alla Russia", sottolinea. ...

