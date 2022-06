Juve | arriva la conferma | le cifre del riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 giugno 2022) In casa, con un comunicato, èta lasulla cessione definitiva di Merihall’Atalanta Merihrimarrà un calciatore. Lantus, tramite un comunicato, ha oggito che il turco è stato riscattato dai bergamaschi. LA NOTA – «ntus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merihper un corrispettivo di € 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso ...