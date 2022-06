Ex Empoli e Genoa | Zajc può tornare in Italia | ecco chi lo vuole

Pubblicità

Miha Zajc potrebbe tornare a giocare in Italia. Il fantasista sloveno fattosi conoscere in Italia all'per poi andare a giocare in Turchia, al Fenerbahae , ed essersi rivisto al(in prestito) nella stagione 2020 - 2021, piace a Bologna , Fiorentina e Cagliari . Il nazionale sloveno classe ...Oltre al club granata, anche ilavrebbe pensato a Giorgio Gorgone per allenare la Primavera. ... Bologna, Cagliari, Cesena,, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, ... Inter, domani incontro con l'Empoli per Asllani. Poi toccherà al Genoa per Cambiaso Secondo il portale turco Fanatik, l'ex Empoli e Genoa, attualmente in forza al Fenerbahçe, avrebbe nuove richieste in Serie A e B ...Secondo quanto riferito dalla stampa turca, quattro club di Serie A hanno effettuato un sondaggio per Zajc. Si tratta di Fiorentina, Bologna e della sua vecchia squadra Empoli. Anche Cagliari e Genoa ...