Elettra Lamborghini aggredita in un locale, pubblica il video e sbotta (Di domenica 19 giugno 2022) Elettra Lamborghini ieri sera è stata aggredita verbalmente in un noto locale. Durante l'esibizione di Pistolero un uomo le ha infatti urlato la parola con la P e lei ha immediatamente fermato l'esibizione. "Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene e mentre stavo sul palco c'è stata una situazione imbarazzante. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e urlare dei nomi ad un artista. L'ho visto fare. E questa sera è capitato a me". Ha raccontato Elettra Lamborghini ai suoi follower di Instagram. "Chi mi conosce sa che non le mando a dire e mi è uscita l'Elettra di qualche anno fa, che prende a pizze le persone, ma su questa cosa io non transigo. Non me ne frega niente di ...

