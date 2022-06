Di Maio: 'Contro di me odio e livore, tutti vogliamo la pace ma Putin continua a bombardare' (Di domenica 19 giugno 2022) Di Maio, la premessa è necessaria: quando lui parla di partito dell'odio dovrebbe ricordare - e chiedere scusa - la campagna Contro Mattarella , la cacciata di persone perbene come Pizzarotti ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) Di, la premessa è necessaria: quando lui parla di partito dell'dovrebbe ricordare - e chiedere scusa - la campagnaMattarella , la cacciata di persone perbene come Pizzarotti ...

Pubblicità

fattoquotidiano : L'opinione dei nostri lettori: “Tutti i quotidiani mainstream che hanno sempre ironizzato su Di Maio chiamandolo 'b… - fattoquotidiano : M5S, Alessandra Todde contro Di Maio: “Gravissimo che un ministro degli esteri si esprima in questo modo, parole pr… - AnnalisaChirico : Il M5S peggio del PCUS. Contro Di Maio si invoca il processo esemplare per violazione della ‘disciplina di gruppo’… - PippoPezzino : @giuseppelandi Secondo me Di Maio è in grado di recitare abilmente qualunque parte-nel sistema o contro il sistema-… - AlfredoArtusi : RT @lauracesaretti1: Il @pdnetwork non può ciurlare ancora nel manico. Conte sta con Razov, Di Maio sta con Draghi, Ue e Nato. Di Maio (di… -