Catasto, Ucraina, rifiuti: Draghi sull'ottovolante. Il governo è in frantumi, voti a rischio (Di domenica 19 giugno 2022) Si racconta che Mario Draghi abbia sfruttato i due viaggi in treno con Emmanuel Macron ed Olaf Scholz - andata e ritorno tra Polonia e Kiev - per aprire due mediazioni. La prima, conclusa con successo, sul sì alla concessione all'Ucraina dello status di Paese candidato a entrare nella Ue; la seconda, su cui si è registrata solo una fumata grigia, sull'opportunità di fissare un tetto continentale al prezzo del gas. Il punto è che l'estenuante trattativa condotta con i colleghi europei è stata solo l'antipasto di quello che attende il premier al ritorno a Roma. Dove non basteranno i successi diplomatici per schermarsi da una maggioranza che, proprio nei giorni del suo tour internazionale, ha raggiunto il grado massimo di litigiosità. E non vede l'ora di presentarne il conto proprio a Supermario. La settimana in arrivo, infatti, presenta ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Si racconta che Marioabbia sfruttato i due viaggi in treno con Emmanuel Macron ed Olaf Scholz - andata e ritorno tra Polonia e Kiev - per aprire due mediazioni. La prima, conclusa con successo, sul sì alla concessione all'dello status di Paese candidato a entrare nella Ue; la seconda, su cui si è registrata solo una fumata grigia,'opportunità di fissare un tetto continentale al prezzo del gas. Il punto è che l'estenuante trattativa condotta con i colleghi europei è stata solo l'antipasto di quello che attende il premier al ritorno a Roma. Dove non basteranno i successi diplomatici per schermarsi da una maggioranza che, proprio nei giorni del suo tour internazionale, ha raggiunto il grado massimo di litigiosità. E non vede l'ora di presentarne il conto proprio a Supermario. La settimana in arrivo, infatti, presenta ...

