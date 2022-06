Berrettini | ' Io nello stesso corridoio delle leggende Ci vediamo a Wimbledon'

Pubblicità

Matteo, re del Queen's per la seconda volta, è commosso quando riceve il grande trofeo in argento che mai nessun italiano nella storia era riuscito conquistare. Figuriamoci due volte: "...Commenta per primo Dopo aver conquistato l'ATP 250 di Stoccarda, Matteovince ancora; questa volta lo fastorico torneo londinese del Queen's con il punteggio di 7 - 5 6 - 4. Per il tennista romano si tratta del secondo successo consecutivo in questo ...Una settimana dopo il trionfo di Stoccarda, Matteo Berrettini vince il torneo Atp del Queen’s. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e mezza ...Quest’oggi Matteo Berrettini ha vinto il titolo del Queen’s: l’azzurro ha così incamerato altri 500 punti nella Race ATP. Al momento nella classifica virtuale il tennista italiano si trova al 12° ...