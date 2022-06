Ultime Notizie – Giovanni Allevi choc: “Ho un mieloma, devo curarmi”. Annullato il tour estivo (Di sabato 18 giugno 2022) Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare “lontano dal palco”. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha scritto l’artista 53enne sui suoi profili social, accanto ad una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma. “La mia angoscia più grande – ha aggiunto – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, ha concluso riferendosi alle cure che dovrà affrontare. “Torno presto” è l’hashtag che chiude il post pubblico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Il pianista e compositoreha rilevato di avere une di doversi curare “lontano dal palco”. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa”, ha scritto l’artista 53enne sui suoi profili social, accanto ad una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma. “La mia angoscia più grande – ha aggiunto – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, ha concluso riferendosi alle cure che dovrà affrontare. “Torno presto” è l’hashtag che chiude il post pubblico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

