Saluto i miei alunni di quinta. Lettera (Di sabato 18 giugno 2022) Inviata da Domenico D'Aguì - Carissime e Carissimi, ho esitato molto prima di scrivere queste righe: avevo (ed ho) paura di essere retorico, banale o, ancora peggio, melenso. In ogni caso, non posso non pensare che lo scorso lunedì è stata l'ultima occasione in cui ci siamo ritrovati tutti insieme. Ma, in fondo, è questo ciò per cui, le vostre Maestre ed io abbiamo lavorato: rendervi capaci di affrontare senza il nostro aiuto nuove sfide, nuove esperienze... Non dubito che ne sarete, ognuno a suo modo, sicuramente capaci. L'articolo .

