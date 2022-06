Roberta Beta in crisi, da un anno senza lavoro: “Autostima sotto i piedi” (Di sabato 18 giugno 2022) Questa mattina Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di tanti programmi Mediaset, ha deciso di chiacchierare con i fan che la seguono sui social e di raccontare anche una parte della sua vita. Il discorso è iniziato dalla copertina di Nuovo, e dalla discussione intorno alle foto di Vanessa Incontrada. La Beta ha raccontato una sua esperienza personale, ricordando di aver detto forse anche una volta in tv di aver sofferto di disturbi alimentari, e poi è arrivata a parlare anche delle difficoltà che affronta in questo periodo. Non è la prima volta che la Beta si apre con chi la segue, nel video pubblicato poche ore fa, prima della diretta di questa mattina, è scesa più approfonditamente nella questione che riguarda il suo periodo di crisi, legata al lavoro: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) Questa mattina, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di tanti programmi Mediaset, ha deciso di chiacchierare con i fan che la seguono sui social e di raccontare anche una parte della sua vita. Il discorso è iniziato dalla copertina di Nuovo, e dalla discussione intorno alle foto di Vanessa Incontrada. Laha raccontato una sua esperienza personale, ricordando di aver detto forse anche una volta in tv di aver sofferto di disturbi alimentari, e poi è arrivata a parlare anche delle difficoltà che affronta in questo periodo. Non è la prima volta che lasi apre con chi la segue, nel video pubblicato poche ore fa, prima della diretta di questa mattina, è scesa più approfonditamente nella questione che riguarda il suo periodo di, legata al: ...

