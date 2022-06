Perché la presenza di istruttori Nato in Ucraina rappresenterebbe una minaccia (Di sabato 18 giugno 2022) Ci sono le armi, ma non ci sono gli uomini in grado di utilizzarle. É questo lo scenario maggiormente temuto da Kiev. Nei giorni scorsi dalla capitale Ucraina per la verità sono emersi anche altri malumori, indirizzati agli stessi alleati. E cioè che di tutte le armi promesse nelle settimane passate, ne sono arrivate in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 18 giugno 2022) Ci sono le armi, ma non ci sono gli uomini in grado di utilizzarle. É questo lo scenario maggiormente temuto da Kiev. Nei giorni scorsi dalla capitaleper la verità sono emersi anche altri malumori, indirizzati agli stessi alleati. E cioè che di tutte le armi promesse nelle settimane passate, ne sono arrivate in InsideOver.

