Paul McCartney | 80 anni e un grandissimo dono per la melodia

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 giugno 2022) «Alcune persone vogliono riempire il mondo di stupide canzoni d'amore. Che c’è di male in questo?», cantain Silly Love Songs. François Truffaut gli risponderebbe come Fanny Ardant a Gérard Depardieu ne La signora della porta accanto: «Più sono stupide e più sono vere. E poi non sono stupide». Sulla presunta stupidità di tutto quello che è molto orecchiabile - e quindi “pop-ular” - esiste una diatriba eterna, ma è innegabile che lasia la prima vera connessione, la più diretta e immediata, con la pancia di chi ascolta e abbia dunque un ruolo non da poco.ha scritto oltre 700 canzoni - Michelle, I’ll Follow The Sun e When I’m Sixty-Four le aveva già in testa prima dei 20, per dire - e la maggior parte di esse ci faranno sempre inevitabilmente canticchiare e battere ...