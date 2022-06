Nuoto, Mondiali 2022: inattesa eliminazione per Alberto Razzetti nei 400 misti (Di sabato 18 giugno 2022) Niente finale per Alberto Razzetti nei 400 misti ai Mondiali di Nuoto di Budapest. Al ventitreenne di Lavagna non è bastato il quinto posto nella quarta ed ultima batteria dominata dal giapponese Daiya Seto, chiudendo in 4.13.72 e stampando beffardamente il nono cronometro assoluto, risultando il primo degli esclusi. A penalizzare l’azzurro, come solito gli accade, sono stati i secondi 100 metri, quelli a dorso. Una disciplina in cui non è mai stato una cima, ma l’1.07.23 nuotato in quel frangente lo ha costretto ad una gara ancor più di rincorsa del solito, non riuscendo a sprigionare la sua potenza nelle frazioni a rana e soprattutto nello stile libero, in cui è apparso a corto di energie. Il ‘Razzo’ chiude dunque a più di un secondo dall’ultimo posto disponibile per la finale, strappato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Niente finale pernei 400aididi Budapest. Al ventitreenne di Lavagna non è bastato il quinto posto nella quarta ed ultima batteria dominata dal giapponese Daiya Seto, chiudendo in 4.13.72 e stampando beffardamente il nono cronometro assoluto, risultando il primo degli esclusi. A penalizzare l’azzurro, come solito gli accade, sono stati i secondi 100 metri, quelli a dorso. Una disciplina in cui non è mai stato una cima, ma l’1.07.23 nuotato in quel frangente lo ha costretto ad una gara ancor più di rincorsa del solito, non riuscendo a sprigionare la sua potenza nelle frazioni a rana e soprattutto nello stile libero, in cui è apparso a corto di energie. Il ‘Razzo’ chiude dunque a più di un secondo dall’ultimo posto disponibile per la finale, strappato ...

Pubblicità

Adnkronos : #Nuoto, parte bene #Ceccon: subito record italiano. #MondialiBudapest. - chiwi_bis : Se non avessi già organizzato per il pride, oggi pomeriggio sarei stata svaccata sul divano a vedere i mondiali di… - svperstark : RT @Eurosport_IT: RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo nei 50… - OA_Sport : Niente finale per Alberto Razzetti nei 400 misti: solo il nono tempo per lui - StraNotizie : Mondiali nuoto Budapest 2022, Ceccon record nei 50 farfalla -