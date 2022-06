Milan, è finalmente il momento di Origi: settimana prossima a Milano (Di sabato 18 giugno 2022) . Il belga sarà il primo colpo dell’estate Dopo tante voci e indiscrezioni, Divock Origi è sempre più vicino a sbarcare a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà con il Milan fino al 2026. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore belga è atteso a Milano nella prossimasettimana e sarà a disposizione di Pioli già dal 4 luglio per il raduno di inizio campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . Il belga sarà il primo colpo dell’estate Dopo tante voci e indiscrezioni, Divockè sempre più vicino a sbarcare ao per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà con ilfino al 2026. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore belga è atteso ao nellae sarà a disposizione di Pioli già dal 4 luglio per il raduno di inizio campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

